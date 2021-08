Apple vende la tastiera Magic Keyboard con Touch ID

Le nuove tastiere Apple Magic Keyboard con Touch ID sono state introdotte in abbinamento agli iMac M1 24 pollici durante l’evento Spring Loaded: ora a distanza di mesi, per la prima volta la multinazionale di Cupertino le rende disponibili anche come accessori acquistabili separatamente.

Purtroppo però, mentre con gli iMac M1 24” sono fornite in tinta in abbinamento al colore del computer scelto, le versioni proposte di Magic Keyboard con Touch ID acquistabili separatamente sono tutte nella tradizionale colorazione grigio per lo chassis con tasti bianchi. Non è dato sapere se in futuro Apple le renderà disponibili anche in altri colori.

Due i modelli disponibili per l’acquisto su Apple Store online: quello meno costoso, Magic Keyboard con Touch ID al prezzo di 159 euroda questo collegamento, oppure la versione estesa dotata anche di tastierino numerico da questa pagina al prezzo di 185 euro. Per entrambe le versioni le tempistiche di consegna indicano l’arrivo il 5 agosto con spedizione gratuita.

Nella confezione è incluso il nuovo cavo intrecciato da Lightning a USB-C per ricaricare la batteria integrata: Apple dichiara una autonomia di un mese e anche oltre con una singola ricarica.

Occorre ricordare che Magic Keyboard con Touch ID, con e senza tastierino numerico, è indicata come compatibile esclusivamente con i Mac con processore Apple Silicon M1, quindi oltre agli iMac 24” anche gli ultimi MacBook Air, Mac mini e MacBook Pro 13” tutti con Apple Silicon M1. Se usate in abbinamento a Mac Intel o altri computer la tastiera funziona ma senza il supporto per Touch ID.

Per questa ragione gli utenti che non possiedono un Mac con processore Apple Silicon M1 possono risparmiare acquistando i modelli precedenti privi di lettore impronte Touch ID. Su Amazon sono in sconto: da questa pagina Apple Magic Keyboard standard si compra a 84,99 euro invece del prezzo di listino di 109 euro, invece la versione con tastierino numerico si compra da questa pagina di Amazon a 119 euro invece del prezzo di listino di 135 euro.