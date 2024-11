Problemi alla fotocamera di iPhone 14 Plus, Apple li ripara

Pubblicità

Apple ha predisposto un nuovo programma di assistenza per gli utenti di iPhone 14 Plus, spiegando che “una piccola percentuale” di dispositivi potrebbe presentare un problema che impedisce la visualizzazione dell’anteprima per la fotocamera posteriore.

Il programma in questione è pensato esclusivamente per gli iPhone 14 Plus, in particolare per i modelli prodotti tra il 10 aprile 2023 e il 28 aprile 2024; da quanto pare di capire il potenziale problema non si presenta su modelli costruiti in date successive.

Se il vostro iPhone 14 Plus presenta il problema prima indicato alla fotocamera posteriore, è possibile visitare questo indirizzo, indicare il numero di serie del dispositivo e verificare se è idoneo all’assistenza (per conoscere il numero di serie del proprio dispositivo basta, andare su Impostazioni > Generali e toccare Info; in alternativa il numero si trova sulla confezione originale dove sono presenti le indicazioni con i codici a barre).

L’iPhone deve essere esaminato prima di qualsiasi intervento di assistenza per verificare che sia idoneo a questo programma: si può fare presso un Centro Assistenza Autorizzato Apple, fissando un appuntamento in un Apple Store o contattando il supporto di Apple per organizzare il servizio Mail-In tramite il centro riparazioni Apple.

Apple spiega che se l’iPhone 14 Plus presenta un danno che impedisce di portare a termine la riparazione, come ad esempio lo schermo incrinato, sarà necessario risolvere il problema prima dell’intervento di assistenza. In alcuni casi la riparazione aggiuntiva potrebbe essere a pagamento.

Il programma copre i dispositivi interessati per 3 anni dalla prima vendita al dettaglio dell’unità.

Apple ha in passato attivato diversi programmi di assistenza (esl per a tastiera di alcuni MacBook, per un problema dello schermo che diventa vuoto su Apple Watch Series 6 e altri andcora). L’ultimo che riguardava gli iPhone risale al 2021 ed era stato attivato per un per problemi di audio assente su iPhone 12 e iPhone 12 Pro, inconveniente che poteva verificarsi per il potenziale guasto di un componente del modulo ricevitore.