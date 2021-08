iPhone 12 e iPhone 12 Pro, un programma di riparazione per l’assenza di audio

Apple ha attivato un programma di riparazione per gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro per risolvere un problema segnalato da alcuni utenti con l’audio.

Stando a quanto riferisce Apple, “una piccola percentuale” di utenti di iPhone 12 e iPhone 12 Pro potrebbero notare problemi con il suono per via di un componente che potrebbe non funzionare nel modulo ricevitore.

Il problema riguarda dispositivi prodotti tra ottobre 2020 e aprile 2021.

In una pagina dedicata sul sito di Apple si legge: “Se il vostro iPhone 12 o iPhone 12 Pro non emette alcun suono dal ricevitore quando si effettua o riceve una chiamata, il dispositivo potrebbe essere idoneo per il programma di riparazione. In tal caso, Apple o un Centro Assistenza Autorizzato Apple lo riparerà gratuitamente”.

iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max NON sono compresi in questo programma.

La procedura per l’assistenza prevede l’esame prima di qualsiasi intervento di assistenza per verificare che sia idoneo a questo programma. È possibile portare il dispositivo in un centro di assistenza autorizzato, oppure fissare un appuntamento in un Apple Store o, ancora, contattare il supporto Apple per organizzare il servizio Mail-In tramite il centro riparazioni Apple.

Prima dell’assistenza, bisogna eseguire un backup del proprio iPhone su iCloud o sul computer.

Se il proprio iPhone 12 o iPhone 12 Pro presenta un danno che impedisce di portare a termine la riparazione, come ad esempio lo schermo incrinato, sarà necessario risolvere il problema prima dell’intervento di assistenza. In alcuni casi la riparazione aggiuntiva potrebbe essere a pagamento.

Apple spiega ancora che può limitare il servizio di riparazione al Paese o all’area geografica in cui è stato acquistato il prodotto. Per i dispositivi iPhone 12 acquistati nei Paesi SEE (spazio economico europeo), l’assistenza è disponibile anche negli altri Paesi SEE.

Il programma copre i dispositivi iPhone 12 interessati per due anni dalla prima vendita al dettaglio dell’unità.