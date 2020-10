Microsoft xCloud avrà una chiavetta TV per giocare in streaming

Microsoft sta realizzando una chiavetta TV per poter giocare con i videogiochi in streaming di Microsoft xCloud. Ricordiamo che il servizio è stato lanciato con oltre 150 titoli a settembre, anche in Italia, per giocare in abbonamento su console, computer PC Windows e dispositivi Android.

Nonostante il problema delle regole di App Store che rendono molto più complesso il lancio di servizi di giochi in streaming sui dispositivi Apple, la multinazionale di Redmond non ha ancora abbandonato il piano di approdare su iPhone e iPad, lancio che dovrebbe arrivare l’anno prossimo.

Ma per chi non vuole giocare sui dispositivi mobile e preferisce sfruttare il grande display del televisore in salotto, al momento l’unica soluzione consiste nell’acquistare una console di gioco. L’arrivo di una chiavetta TV per Microsoft xCloud potrebbe risolvere in modo brillante il problema permettendo di accedere a numerosi videogiochi in abbonamento, senza dover affrontare il costo di acquisto di una Xbox della generazione corrente o di uno dei due nuovi modelli in arrivo a novembre.

Il piano è anticipato da Phil Spencer, direttore della divisione gaming di Microsoft. Intervistato da The Verge, il dirigente ha espressamente indicato una chiavetta TV come una delle novità in arrivo per poter accedere a costo ridotto ai videogiochi in streaming di Microsoft xCloud. Non solo Spencer anticipa anche un possibile piano di abbonamento dedicato che includa sia l’accesso ai giochi che la chiavetta stessa, in questo modo gli utenti che non sono interessati alle console, potrebbero accedere alla piattaforma acquistando solamente un joypad.

Il dirigente non ha offerto indicazioni temporali per il possibile rilascio, così non è dato sapere se la chiavetta TV per Microsoft xCloud arriverà già entro la fine di quest’anno o se invece dovremo attendere il 2021.