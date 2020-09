Tiny World, il mondo come non lo avete mai visto nel trailer Apple TV+

Le creature minuscole protagoniste del documentario Tiny World fanno il loro primo ingresso nel mondo dello streaming tv con un trailer mozzafiato presentato da Apple a meno di un mese dal debutto dello show su Apple TV+. Il documentario, atteso per il 2 ottobre su Apple TV+, racconta quel mondo quasi impercettibile all’occhio umano dove gli abitanti sono delle piccole, minuscole, creature.

Voce narrante delle sei puntate della docuserie di Apple TV+ è Paul Rudd, che presenta i piccoli e sconosciuti eroi della natura, le cose straordinarie che fanno per sopravvivere e storie sorprendenti. La scelta non poteva essere più indovinata, infatti Rudd è attore, sceneggiatore, produttore cinematografico noto per lo più per il ruolo di protagonista in Ant-Man nella saga Marvel.



Tiny World è stato scritto da Ton Hugh-Jones e Paul Rudd, anche alla produzione. Produttori esecutivi dello show sono Hugh-Jones, Martha Holmes e Grand Mansfield.

A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e watchOS 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.