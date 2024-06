Con iOS 18 iPhone inaugura gli SMS via satellite, come funziona

Pubblicità

Ad Apple basterà rilasciare l’aggiornamento del sistema operativo iOS 18 in autunno per trasformare iPhone nel primo terminale con SMS via satellite per tutti: permetterà di inviare e ricevere messaggi SMS e anche iMessage via satellite, ampliando le funzioni di comunicazione satellitari di iPhone finora per lo più riservate alle emergenze SOS.

In una dimostrazione effettuata alla WWDC 2024 Kurt Knight, senior director platform product marketing di Apple spiega a Cnet che la funzione è implementata in puro stile Apple, vale a dire con massima semplicità e praticamente nulla da fare o quasi per l’utente per passare da invio e ricezione tradizionali a quelli via satellite.

Quando l’utente e il suo iPhone si trovano fuori dalla portata di reti Wi-Fi e cellulari, basta aprire l’app Messaggi di Apple e iniziare a scrivere un messaggio iMessage oppure un SMS. Tutto funziona come al solito, salvo che sullo schermo appare la stessa procedura guidata per collegare iPhone al satellite, come già vista e nota da tempo per SOS Emergenze via Satellite.

In alternativa è possibile attivare la modalità SOS emergenze, tenendo premuto il tasto laterale e uno dei tasti volume di iPhone, fino a quando sullo schermo viene visualizzata la leva di colore rosso da scorrere per attivare la modalità.

Come avviene per la funzione SOS emergenze via satellite, anche per i messaggi SMS l’utente e iPhone devono trovarsi all’aperto, con linea visibile con il cielo, mentre palazzi, fogliame fitto, montagne e altri ostacoli possono rallentare o impedire il collegamento.

Nella dimostrazione sul campo SMS via Satellite differisce da iMessage e SMS via rete cellulare o Wi-Fi esclusivamente per i tempi di invio e ricezione. Anche se la maggior parte sono stati inviati all’istante o quasi, per alcuni messaggi sono stati necessari fino a 15 – 20 secondi, in un caso anche oltre un minuto per un singolo messaggio di testo.

La funzione risulta super facile anche per gli utenti che ricevono un SMS via satellite: a loro infatti basterà rispondere, da qualsiasi tipo di terminale con supporto SMS, senza dover fare null’altro. Stesso discorso per gli utenti iPhone che ricevono un iMessage via satellite.

Il dirigente spiega che per rendere possibili gli iMessage via satellite Apple ha creato un protocollo personalizzato che assicura crittografia totale end to end, il tutto con lavoro supplementare per rendere i pacchetti di dati molto più piccoli, per assicurare la massima efficienza necessaria per invio e ricezione dallo spazio.

Anche per questa ragione almeno per ora gli iMessage via satellite con iPhone supportano emoji, reazioni, le bolle dei messaggi e anche gli effetti grafici su schermo, ma non permettono ancora di inviare foto e a maggior ragione video. Anche il protocollo di messaggistica RCS tanto voluto da Google e ora finalmente accolto anche da Apple non è pronto per le comunicazioni via satellite.

Come già avvenuto per il rilascio di SOS emergenze via satellite, anche SMS e iMessage saranno inizialmente disponibili solo in USA questo autunno, mentre l’espansione in altri paesi arriverà successivamente.

