La funzione Messaggi via Satellite di iOS 18 salva vite nell’uragano Helene

Nelle zone degli USA colpite dall’uragano Helene, l’assenza di energia elettrica e di servizi di telefonia cellulare, ha lasciato molte persone isolate: alcuni utenti iPhone sono riusciti a comunicare e chiedere aiuto grazie alla nuova funzione di Messaggi via satellite di iOS 18 che permette di sfruttare le connessioni satellitari.

L’uragano Helene ha devastato alcune zone degli Stati Uniti, in particolare nella Carolina del Nord, e almeno 100 persone hanno perso la vita, con Helene indicato come uragano di categoria 4 nella Scala Saffir-Simpson (un sistema di misurazione dell’intensità dei cicloni tropicali, con categorie che variano da 1 a 5) e perturbazioni che si sono spostate in South Carolina, Georgia, Florida e Tennessee.

Quando non sono disponibili connessioni cellulari o Wi-Fi, Messaggi via satellite connette l’utente a un satellite nello spazio direttamente dall’app Messaggi, permettendo di inviare e ricevere messaggi, funzione che ha permesso a molte persone di comunicare e chiedere aiuto.

Il fotografo Matt Van Swol riferisce che la funzione in questione è stata sfruttata anche da alcune persone di Asheville (Carolina del Nord), consentendo di comunicare e di salvare vite anche se per poter essere usata, la funzione richiede di trovarsi all’esterno e in aree aperte (in modo che il telefono possa connettersi con il satellite).

Si tratta ad ogni modo di una possibilità in più, utile in caso di necessità per inviare messaggi ai servizi di emergenza, richiedere assistenza stradale, inviare messaggi alle persone con le quali vogliamo condividere la posizione quando non abbiamo connessione alla rete e siamo senza copertura cellulare e Wi-Fi.

I’ve never been more thankful to be an iPhone user.

Due to the lack of cell service, EVERYONE in Asheville NC right now on iOS 18 has been able to get messages out and in with the Satellite messaging feature.

This is literally saving lives @Apple. pic.twitter.com/k0FOIgKlRk

— Matt Van Swol (@matt_vanswol) September 30, 2024