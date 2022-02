Apple e Samsung preparano la sfida per il visore AR VR

Un altro rapporto conferma ancora una volta la presenza di una tecnologia display innovativa nell’atteso visore Apple per realtà aumentata e virtuale, ma il dettaglio più interessante è che vengono anche confermate le voci di Samsung al lavoro su un suo visore che sembra impiegherà a sua volta una tecnologia innovativa ma completamente diversa da quella di Cupertino.

In breve il visore Apple impiegherà schermi Micro OLED in grado di offrire vantaggi fondamentali per questo tipo di dispositivo, invece secondo quanto segnala Ora IT News, Samsung per il suo visore sembra impiegherà tecnologie a ologrammi.

A differenza degli schermi OLED tradizionali, quelli Micro OLED non necessitano filtri colori: gli OLED sono depositati direttamente sul wafer del chip e hanno dimensioni molto più piccole, sono molto più efficienti e offrono tempi di risposta sensibilmente più bassi.

Questo si traduce in schermi in alta risoluzione più sottili, con dimensioni dei pixel piccolissime, ideali per la visione ravvicinata come nei visori. Per il visore Apple viene inoltre confermata la presenza di un chip di livello Apple M1 o simile, il tutto gestito da iOS, questo anche se di recente sono apparsi indizi di realityOS.

Sul fronte Samsung invece il report rivela che il colosso ha lavorato per anni sulla tecnologia a ologrammi in collaborazione con Samsung Advanced Institute of Technology. Ora in fase di primo prototipo, il dispositivo funzionerà con chip Exynos e una variante del sistema operativo Android: Samsung starebbe decidendo la data di commercializzazione.

Fin qui le manovre di Apple e Samsung, ma la competizione per il Metaverso promette un 2022 interessante: nei prossimi mesi anche Meta introdurrà almeno un nuovo modello di visore Oculus, nel frattempo si prepara anche Google. Senza contare tutti gli altri principali marchi che non staranno certo a guardare.

