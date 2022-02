In arrivo un evento Apple per l’8 marzo?

Apple avrebbe scelto l’8 marzo o altro giorno vicino a questa data per annunciare il nuovo iPhone SE con 5G e un iPad Air aggiornato. Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che si tratterà del primo importante evento di quest’anno, dopo l’evento di ottobre dello scorso anno nel corso del quale furono annunciati i nuovi MacBook Pro con M1 Pro e M1 Max.

L’evento di inizio marzo dovrebbe svolgersi online e, come accennato, l’occasione per presentare l’iPhone SE di nuova generazione. Questo dispositivo dovrebbe essere esternamente simile alla versione 2020 ma vantare SoC aggiornato (probabilmente l’A15), la tecnologia 5G e migliorie sul versante fotocamere.

Anche l’iPad Air dovrebbe vantare un SoC aggiornato e tecnologia 5G; dalle indiscrezioni circolate finora non sono previsti cambiamenti sul versante design.

Per quanto riguarda i Mac, non è da escludere la presentazione di un nuovo Mac mini (sono circolate indiscrezioni che riferiscono dell’arrivo di un mini con varianti M1 Pro e M1 Max) ma su questo versante non vi sono certezze.

Oltre all’annuncio di nuovi dispositivi, molto probabile sarà anche il rilascio della versione definitiva di iOS 15.4. La prima beta è stata già distribuita a sviluppatori e beta tester, ed entro un mese dovrebbe essere completato il consueto ciclo di test che porterà al rilascio della versione definitiva del nuovo sistema. Tra le peculiarità di questa versione: funzionalità per lo sblocco dell’iPhone con Fadce ID indossando la mascherina (senza bisogno di indossare un Apple Watch), nuove emoji e il supporto a Universal Control, la tecnologia che consente di controllare più iPad e Mac con una sola tastiera e un solo mouse.

Dopo l’evento di marzo, un nuovo grande evento dovrebbe svolgersi a giugno, con la tradizionale Worldwide Developers Conference, conferenza per sviluppatori, dove saranno presentate le prime beta dei futuri sistemi operativi e non da escludere la presentazione di qualche nuovo prodotto hardware. Tra i prodotti attesi prima della fine dell’anno: nuovi AirPods Pro, nuovi Apple Watch Series 8 (variante SE inclusa), nuovi MacBook Air, iMac, Mac Pro.