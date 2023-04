Apple sta preparando un’app per registrare le attività quotidiane

Apple sta preparando un’app per la creazione di una sorta di diario giornaliero per iPhone, utile per consentire all’utente di tenere conto delle attività quotidiane, app nata nell’ambito della volontà dell’azienda di offrire funzionalità pensate per la salute fisica e psichica.

Lo riferisce il Wall Street Journal spiegando che il software competerà nel settore delle app di journaling, pensate per le persone che amano tenere un diario delle attività, sulla falsariga di Day One, app pensata per consentire di documentare la propria vita. Il nuovo prodotto, riferisce ancora il quotidiano statunitense, permetterà di tenere traccia e registrare le attività, inclusi elementi quali ad esempio quanto tempo si passa a casa, e se in un determinato giorno si è verificato qualcosa di insolito, fuori dalla norma.

L’app, stando a quanto riferisce il WSJ, può essere personalizzata in vari modi, ed è utile per chi, ad esempio, prepara allenamenti, ed è in grado di individuare altri utenti nei paraggi. Apple dovrebbe essere in grado di rilevare più dati rispetto a quanto possono fare app di terze parti, accedere ai messaggi, all’elenco delle chiamate, tutto però sempre nel rispetto della privacy dell’utente.

L’analisi della giornata dell’utente è eseguita sul dispositivo, e indicazioni sull’aggiunta di elementi nel diario rimangono disponibili per settimane, dopodiché vengono eliminati definitivamente.

Non è dato sapere quando l’app sarà lanciata ma potrebbe essere una delle novità integrate in iOS 17, sistema operativo che Apple dovrebbe presentare in anteprima nell’ambito della Worldwide Developers Conference del 5 giugno.