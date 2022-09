Apple Watch 8 e Ultra, i preordini slittano quasi due mesi

Occhio alla scelta del cinturino o del bracciale, o alla versione con o senza Cellular dove possibile, perché a seconda di quanto scelto, in abbinamento a determinati modelli e colorazioni di Apple Watch 8, modello top Ultra e del nuovo Watch SE, i tempi di spedizioni previsti per i preordini possono variare tra il riceverlo subito, appena disponibile, oppure dover attendere il nuovo smartwatch per diverse settimane, in alcuni casi quasi due mesi.

Subito dopo la presentazione Far Out di mercoledì 7 settembre gli Apple Store online di tutto in mondo sono tornati online e disponibili con i preordini di Apple Watch 8, Apple Watch Ultra e anche del nuovo economico Apple Watch SE. Per la maggior parte dei modelli e delle combinazioni di cassa, colore e cinturino la data di spedizione dei preordini è quella di inizio disponibilità dichiarata da Apple.

Ricordiamo che la Serie 8 e anche Watch SE si ordina ora e arriva dal 16 settembre, mentre il modello Ultra arriva dal 23 settembre. Come dicevamo nella maggior parte dei casi nei preordini la data rimane quella di lancio nei negozi o solo leggermente posticipata di pochi giorni. Ma per particolari combinazioni di cassa, con o senza Cellular, e bracciale scelti nei preordini, le tempistiche previste di consegna possono slittare da 2-4 settimane, per arrivare fino a ben 6-7 settimane, quindi circa due mesi.

Per esempio, nel momento in cui scriviamo, Apple Watch SE con cassa color mezzanotte e cinturino Sport Blu ardesia regular, versione GPS + Cellular, è indicato in arrivo in 2-3 settimane. L’attesa sale a 3-4 settimane per Apple Watch 8 con cassa da 41mm in acciaio inossidabile color argento e cinturino Modern colore azzurro large, sempre GPS + Cellular.

Invece Apple Watch Ultra include di serie sia il GPS che il collegamento cellulare, così qui la differenza tra le tempistiche di arrivo per i preordini variano in base a cassa e cinturino. La maggior parte dei modelli sono ancora indicati in arrivo il 23 settembre.

Ma scegliendo per esempio Apple Watch Ultra con cinturino Trail Loop nero-grigio taglia S/M, si prevedono fino a 6-7 settimane per la spedizione. Un po’ troppo se si considera che semplicemente cambiando cinturino, per esempio Alpine Loop verde, lo stesso Apple Watch Ultra è indicato in arrivo tra il 23 settembre, giorno di lancio e il 26 settembre. Nel peggiore dei casi tre giorni di attesa: il cinturino agognato si potrà acquistare in un secondo tempo.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch Ultra è in questo articolo di macitynet.