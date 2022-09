Tutte le date di preordini e lancio delle novità Apple del 7 settembre

La giornata di mercoledì 7 settembre ha visto Apple annunciare diversi prodotti, ben otto per l’esattezza: quest’anno, infatti, la multinazionale di Cupertino ha dato i natali a quattro diversi iPhone, due modelli Pro e due standard, tre Apple Watch, e un nuovo modello di AirPods Pro. Ecco tutte le date per effetture i preordini e di disposnibilità di tutte le novità introdotte da Cupertino mercoledì 7 settmbre nell’evento Far Out.

Divideremo l’articolo in più parti, con diverse date da tenere a mente: sin d’ora, 9 settembre, 16 settembre, 23 settembre e 7 ottobre.

Disponibilità preordini

Già da ora sono disponibili per i preordini i seguenti dispositivi:

9 settembre

Il prossimo 9 settembre, invece, partiranno i preordini per tutti i diversi modelli di iPhone, sia per i Pro, che per i modelli standard, sia per le versioni da 6,1 pollici, che per i 6,7 pollici. Non solo, nella stessa data potrete anche pre ordinare AirPods Pro di seconda generazione:

16 settembre

Gli iPhone 14 (ad eccezione del 14 Plus) saranno, invece, disponibili a partire da venerdì 16 settembre. Certamente lo saranno per chi effettuerà il preordine subito, il 9 settembre, ma – salvo esaurimento scorte – potranno essere acquistati da tutti gli utenti. Nella stessa data saranno disponibili alla vendita anche Apple Watch SE di seconda generazione e Apple Watch 8:

Venerdì 23 settembre

In questa data, invece, saranno disponibili all’acquisto i nuovi auricolari Apple e anche Apple Watch Ultra.

Venerdì 7 ottobre

L’ultimo dei prodotti presentati mercoledì 7 settembre sarà disponibile il 7 ottobre:

