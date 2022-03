Apple studia un abbonamento per iPhone e altri prodotti

Acquistare il proprio iPhone o iPad senza bisogno di pagare in un’unica soluzione ma tramite un abbonamento con tanto di servizi vari inclusi: è un progetto su cui Apple sta lavorando e che potrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno o l’inizio dell’anno prossimo, stando a quanto riferisce Bloomberg. Il principio sarebbe quello di pagare una certa somma ogni mese per avere il proprio terminale, alla stregua di servizi in abbonamento come iCloud, Apple One e gli abbonamenti in-app.

Gli utenti avrebbero la possibilità di pagare un importo mensile per avere accesso al loro dispositivo per il periodo di abbonamento, opzione che potrebbe essere comoda per utenti che preferiscono pagare un abbonamento mensile con servizi aggiuntivi, alla stregua di un abbonamento per o storage aggiuntivo su iCloud, ad Apple Music, usando semplicemente il proprio account Apple (tenendo conto dei riferimenti di pagamento già indicati all’azienda).

Negli Stati Uniti Apple offre da tempo l’iPhone Upgrade Program che permette di cambiare l’iPhone ogni 12 mesi a partire da 35$ al mese (con tanto di AppleCare+ integrato). La nuova tipologia di abbonamento andrebbe ancora oltre, permettendo di ottenere con lo stesso sistema non solo l’iPhone ma anche l’iPad e altri dispositivi. Resta da vedere se ancora una volta sarà una opzione valida solo per i clienti statunitensi o se questa nuova formula oltrepasserà i confini USA.

Mark Gurman di Bloomberg riferisce che il sistema permetterebbe di spingere le vendite ricorrenti ma che il progetto è ancora in fase di sviluppo, permettendo anche di avere un nuovo dispositivo quando viene presentato un nuovo modello. A Cupertino starebbero valutando varie opzioni e il servizio potrebbe arrivare a fine 2022 o inizio 2023.