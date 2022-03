Yijie Slim Flat Mop 360, il mocio Xiaomi che lava a 360 gradi in offerta a 11,15 euro

Da Xiaomi l’ennesimo aiuto per una pulizia facile e veloce. Questa volta si tratta di Yijie Slim Flat Mop 360°, il mocio con manico allungabile, che permette una pulizia a 360 gradi in totale facilità. Non solo salva tempo, ma anche salva spazio grazie al suo particolare design. Costa appena 11,15 euro in offerta e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Il primo elemento di grande rilevanza di questo mocio è il manico estensibile e rotante. Questo consente una grande versatilità, perché permette una pulizia in tutte le direzioni e con un design salvaspazio: non solo la testa del mocio può ruotare e pulire anche gli angoli più remoti e difficilmente raggiungibili, ma l’intero mocio può assumere dimensioni davvero compatte, così da riporlo senza occupare tanto spazio.

Il mocio propone una testa davvero sottile, di appena 5 cm, mentre il corpo è davvero leggero, cos’ da poter essere utilizzato senza stancarsi, anche per sessioni di pulizia medio lunghe. Il panno è anche durevole e con forte potere detergente. E’ in grado di rimozione la polvere sia da asciutto, che quando bagnato.

Il panno da 480 cm2 permette di pulire la casa in modo più efficiente e veloce. Il mocio ha dimensioni di 132 x 40 x 12 cm e pesa appena 670 grammi. E’ fatto per la maggior parte in alluminio con il panno, naturalmente, in microfibra.

Ricordiamo che si tratta di un prodotto della catena ecologica di Xiaomi, anche se non ha il marchio della casa cinese in bella vista. Ad ogni modo, il design minimale è prova che si tratti di un prodotto pensato nella catena di Xiaomi.

Sia acquista in offerta ad un prezzo davvero ridotto, pari a 11,15 euro, con spedizione dall’Italia. Clicca qui per acquistare.