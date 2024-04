Agli sviluppatori beta 1 di iOS 17.5, iPadOS 17.5, tvOS 17.5 e watchOS 10.5

Apple ha rilasciato – per il momento ai soli sviluppatori – la beta 1 dei futuri aggiornamenti a iOS 17.5, iPadOS 17.5, tvOS 17.5, watchOS 10.5 e macOS Sonoma 14.5.

Le nuove beta di iOS e iPadOS 17.5 portano come numero di build 21F5048f, Le beta 1 di tvOS 17.5 e HomePod Software 17.5 indicano come numero di build 21L5543d. La beta 1 di watchOS 10.5 riporta come numero di build 21T5545f e la beta 1 di macOS Sonoma 14.5 riporta 23F5049.

Nel momento in cui scriviamo non sono note novità specifiche di queste versioni ma sono previsti ulteriori cambiamenti per adeguarsi al nuovo regolamento sulla concorrenza digitale.

Aggiorneremo questo articolo se verranno individuate novità di rilievo.

La prima beta di iOS 17.5 arriva a circa un mese dal rilascio della versione definitiva di iOS 17.4, release con la quale sono arrivate novità relative all’App Store per conformarsi al Digital Markets Act., e a pochi giorni dal rilascio dei successivi iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1.

Dopo le beta distribuite agli sviluppatori, arriveranno le beta pubbliche; e nel giro di qualche settimana dovrebbero quindi le versioni definitive per tutti.

Per tutte le novità di iOS 17 vi rimandiamo a questo articolo; per le novità di iPadOS vi rimandiamo qui.