Apple supera Samsung negli smartphone a fine 2019 grazie a iPhone 11

Non succedeva da tempo: grazie a iPhone 11 e alla maggiore domanda in USA e Cina Apple supera Samsung nelle spedizioni di smartphone nell’ultimo trimestre del 2019.

Secondo Strategy Analytics la differenza tra i due colossi è davvero rosicata: Apple supera Samsung con 70,7 milioni di smartphone spediti, contro 68,8 milioni di terminali del colosso sudcoreano. Ricordiamo che Apple non comunica più i numeri esatti di terminali venduti, mentre Samsung annuncia il totale sommando smartphone e feature phone.

Per queste ragioni e per la differenza contenuta tra i due concorrenti, la posizione in graduatoria cambia a seconda delle stime delle varie società di analisi. Per esempio per IHS Markit Samsung è in testa con 70,7 milioni di terminali e Apple seconda con 67,7 milioni. Invece Counterpoint Research non indica i numeri esatti per l’ultimo trimestre.

Anche se Apple supera Samsung ngli ultimi mesi del 2019, per quanto riguarda invece l’intero anno 2019 Samsung rimane primo costruttore al mondo con 295 milioni di terminali. Praticamente tutte le società di analisi concordano che Huawei supera Apple con 240 milioni di terminali spediti, diventando così secondo costruttore al mondo. Apple scivola così in terza posizione con 193 milioni di iPhone spediti secondo IHS Markit. Invece secondo Strategy Analytics Apple ha spedito complessivamente 197 milioni di terminali, piazzandosi comunque al terzo posto dietro Samsung e Huawei.

Per la società di analisi il mercato smartphone è stato sostanzialmente piatto nell’ultimo trimestre 2019 con 375 milioni di terminali spediti. Grazie alle buone vendite della gamma iPhone 11 Apple migliora la propria quota di mercato che passa dal 17,5% al 18,9% negli ultimi tre mesi dello scorso anno. Per l’intero 2019 Apple segna 14%, in leggero calo rispetto al 14,4% del 2018.

