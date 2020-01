La rete iliad 5G sarà pronta per gli iPhone 2020

I principali operatori hanno già lanciato offerte 5G anche se la disponibilità dei terminali compatibili è limitata, così come le aree coperte dal servizio: le modalità e le tempistiche per l’offerta iliad 5G non solo promettono di essere diverse da quelle viste finora, ma sembrano combaciare perfettamente con l’arrivo degli iPhone 2020, i primi smartphone di Apple attesi pronti per le reti di prossima generazione.

L’aggiornamento sui piani iliad 5G arrivano direttamente da Benedetto Levi, giovanissimo amministratore delegato di iliad italia. Il dirigente si è dichiarato soddisfatto del superamento dell’obiettivo di 3.500 installazioni equipaggiate alla fine di dicembre 2019. Gli investimenti iliad in Italia proseguono, con assunzioni ed espansione della rete proprietaria. Impianti che sono già pronti per effettuare l’upgrade alle reti di prossima generazione.

Levi ha anche precisato che l’offerta iliad 5G sarà diversa da quella degli altri operatori, concentrati su azioni di marketing perché i terminali disponibili e le reti con questa tecnologia sono limitati, come segnala Corcom. In base alle dichiarazioni rilasciate dal dirigente l’offerta iliad 5G arriverà quest’anno, probabilmente nella seconda metà del 2020. Le tempistiche combaciano con l’arrivo degli iPhone 2020 o iPhone 12, attesi da oltre un anno come i primi smartphone Apple pronti per il 5G.

Durante la conferenza stampa sono stati presentati anche i risultati dello studio I-Com sugli effetti positivi dell’ingresso di iliad in Italia in termini di investimenti, indotto, aumento della concorrenza, riduzione dei costi dei piani telefonici, aumento dei GB consumati procapite e altro ancora di cui parliamo più estesamente in un altro articolo di macitynet.

Tutti gli articoli su iliad di macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

A novembre gli utenti iliad italia hanno superato quota 4,5 milioni: l’operatore continua a investire per espandere la sua rete cellulare proprietaria. In questo articolo i dettagli dell’offerta da 50GB al mese a 7,99 euro invece qui le offerte di Kena e Ho, operatori virtuali low cost rispettivamente di TIM e Vodafone, introdotte per contrastare il crescente successo di iliad in Italia.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iliad sono disponibili da questa pagina. Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 12 o iPhone 2020 pronti per il 5G è in questo articolo di macitynet.