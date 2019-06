Apple trasloca da iTunes con nuovi indirizzi web per le app Mac e iOS

Le anticipazioni sulla fine di iTunes dopo 18 anni di servizio circolavano già da aprile e sono state tutte confermate alla WWDC 2019 dove Apple ha annunciato che nel nuovo macOS Catalina le funzioni di iTunes saranno suddivise in tre app distinte: Musica, Podcast e TV.

Il gran numero di funzioni svolte nel tempo da iTunes richiede un lungo addio necessario per traslocare ogni cosa: ora Apple ha rimosso il nome iTunes anche dagli indirizzi web per le app Mac e IOS. Per anni il dominio e l’indirizzo di partenza sono stati itunes.apple.com, ora invece il nome iTunes è sparito per essere sostituito da app.apple.com.

In realtà la migrazione di Apple da iTunes è iniziata molto prima degli annunci della WWDC 2019: già in aprile era stata aggiornata la pagina web dei podcast per l’ascolto diretto via Internet senza passare da iTunes. Successivamente a maggio il nome iTunes è stato rimosso con la dicitura Ascolta su Apple Podcast. All’inizio di giugno Apple ha anche eliminato le sezioni social di iTunes.

Apple ha già spiegato come verrà effettuato il pensionamento di iTunes sostituito in macOS Catalina da tre app per Musica, Podcast e TV. Invece le funzioni di sincronizzazione e backup di iPhone e iPad verranno svolte direttamente all’interno del Finder del Mac. Proseguirà invece, almeno per il momento, la vita di iTunes per Windows.

Abbiamo dedicato già numerosi articoli al futuro macOS 10.15 Catalina: potete visualizzarli tutti partendo dal tag dedicato al sistema operativo. Invece tutte le novità principali presentate alla WWDC 2019 sono riassunte in questo articolo di Macitynet.