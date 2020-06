“Dads”, ecco il trailer del documentario di Apple TV+ dedicato ai papà

Com’è il volto di un papà del 21° secolo? Anche se non c’è una risposta netta a questa domanda, Bryce Dallas Howard racconta tanti possibili differenti tratti di padri nel film documentario Dads di Apple TV+.

Dads andrà in onda in occasione della festa del papà del prossimo 21 giugno (tradizionalmente la festa si celebra negli Stati Uniti la terza domenica di giugno) e nelle scorse ore Apple ha rilasciato il trailer dello show. Un assaggio di pochi minuti del film documentario diretto dall’attrice Bryce Dallas Howard, figlia di Ron Howard, che rivela una pellicola appassionata e divertente in cui si esplora e si racconta la paternità oggi.

A parlarne, con aneddoti, immagini inedite e pillole di saggezza celebrità come Will Smith, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Kenan Thompson, Ken Jeong e molti altri, assieme a uomini che non sono volti noti al grande pubblico e provenienti da tutto il mondo.

“Dads” porterà sul piccolo schermo, attraverso Apple TV+, le gioie e le sfide dell’essere genitori nel mondo di oggi. E’ uno sguardo sullo prove e i problemi dei genitori del 21° secolo, reso attraverso interviste, filmati “fatti in casa”, video e testimonianze divertenti.

