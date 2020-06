Apple TV+ compra i diritti per la serie di spionaggio Tehran

Apple TV+ ha acquistato i diritti del thriller Tehran, una serie tv di spionaggio ambientata tra Israele e Iran. Anche se non si hanno ancora notizie della data di uscita dello show su Apple TV+, sono già stati resi noti la trama e il numero delle puntate, in tutto otto, che terranno gli spettatori appassionati di serie tv d’azione incollati allo schermo.

La trama di Tehran mette al centro le vicende di Tamar Rabinyan, hacker e agente informatico del Mossad che intraprende la sua prima missione nella capitale dell’Iran. L’agente è incaricata di disabilitare un reattore nucleare italiano, in una operazione che ha conseguenze non solo per il Medio Oriente, ma anche per il resto del mondo. La sua storia, dopo un fallimento, avrà una parentesi romantica e lascerà spazio a riflessioni sulla patria e sull’impegno per la democrazia.

A interpretare Tamar, l’attrice israeliana Niv Sultan. Accanto a lei Shaun Toub (già protagonista di Iron Man) e Navid Negahban (già visto in Homeland). Lo show è stato scritto da Moshe Zonder, già autore per Netflix di Fauda. Daniel Syrkin dirige la serie, prodotta da Eden, Shula Spiegel, Alon Aranya, Julien Leroux, Peter Emerson ed Eldad Koblenz. Teheran, come riportato dalla pubblicazione specializzata in show business Deadline, è prodotto da Donna Productions e Shula Spiegel Productions, in associazione con Paper Plane Production, con la partecipazione di Cineflix Rights e Cosmote TV, e distribuito da Cineflix Rights.

A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

