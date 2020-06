Gimbal per smartphone: riprese perfette a poco più di 50 euro

Se amate fare riprese con il vostro smartphone, sappiate che l’accessorio perfetto è un gimbal motorizzato su tre assi. Si tratta di una sorta di selfie stick con motore, in grado di rendere i vostri filmati particolarmente stabili, eliminando qualsiasi possibile tremolio della mano. Se fino a qualche anno fa era necessario sborsare centinaia di euro per averne uno, adesso le offerte su eBay consentono di acquistarli a poco più di 50 euro.

Il primo dei gimbal che vi proponiamo in offerta propone, naturalmente, una tecnologia a tre assi, stabilizzando il movimento in tutte le direzioni possibili. Include quattro diverse modalità di utilizzo, bloccata, modalità semi-follow, modalità full-follow e supporta il ritorno alla posizione originale con un semplice click.

Gode di un supporto regolabile per smartphone ed compatibile con la maggior parte dei telefoni presenti sul mercato, come per iPhone, Samsung, Huawei, e chi più ne ha, più ne metta. Copre qualsiasi smartphone che abbia dimensione compresa tra 60-75 mm, con un peso massimo di 110-230 grammi.

Al suo interno una batteria al litio ricaricabile da 3,7 V 2200 mAh incorporata e ricaricabile tramite il cavo USB in dotazione.

Al momento si acquista su eBay ad appena 57,04 euro. Clicca qui per acquistare.

Costa leggermente qualcosa in più il FeiyuTech VLOG Pocket, ma risulta ancor più piccolo e portatile. VLOG Pocket è progettato per i Vlog, ed è uno dei gimbal pieghevoli per smartphone più leggeri sul mercato. Il design pieghevole a forma di ala lo rende piccolo e portatile, con possibilità di commutare con un solo tasto la visualizzazione, da ritratto a paesaggio.

Il peso netto è di soli 272 grammi, e tra le sue funzioni anche quella si Zoom Hitchcock Dolly: non sarà necessario disporre di un equipaggiamento professionale per ottenere questo effetto visuale di grande impatto. Si abbina all’app Feiy per gestire lo zoom e le altre funzioni del gimbal.

Nonostante la sua grandezza, gode di un’autonomia di funzionamento di 14 ore. E’ compatibile con tutti gli smartphone iOS e Android con larghezza compresa tra 42 e 88mm.

Si acquista su eBay in offerta a 64,88 euro.