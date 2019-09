Evento Apple iPhone 2019, la diretta del keynote dalle 18,30 del 10 settembre

l giorno dell’anno più importante di Apple è arrivato: per chi vuole conoscere subito tutte le novità degli iPhone 2019, ma non può o non vuole seguire in video il keynote Apple 10 settembre, la diretta di Macitynet con la trascrizione in italiano in tempo reale permette di essere subito e costantemente aggiornati su tutte le novità in arrivo da Cupertino.

La diretta di Macitynet inizia alle 18,30 da questa pagina, permettendo ai lettori di condividere speranze e attese con la redazione. Post e commenti dei lettori saranno sospesi alle 19, orario di inizio ufficiale del keynote Apple 10 settembre, per lasciare spazio completo alle novità Apple con la trascrizione in diretta in italiano.

Naturalmente tutta l’attenzione è concentrata sui nuovi iPhone 2019 con l’arrivo dei successori di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max attesi con i nomi iPhone 11, iPhone Pro e iPhone Pro Max. Ma secondo le anticipazioni più accreditate le novità Apple non si limiteranno agli smartphone.

Come avvenuto anche negli scorsi anni, Cupertino potrebbe sfruttare il keynote Apple 10 settembre per introdurre anche una nuova generazione dei suoi smartwatch. Apple Watch Serie 5 è indicato esteticamente molto simile all’attuale ma con diverse novità sul fronte software, anche per monitorare la qualità del sonno.

Secondo indiscrezioni attendibili di queste ore Apple potrebbe presentare anche il nuovo iPad 10,2” economico, in precedenza invece indicato in arrivo nel mese di ottobre.

Per scoprire tutto dei nuovi iPhone 2019 e di tutte le novità hardware e software in arrivo da Cupertino l’appuntamento è questa sera con la diretta Macitynet dalle 18,30.