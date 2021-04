Apple TV per la prima volta ha la sua AppleCare+

Fino a oggi gli utenti di Apple TV potevano estendere la garanzia acquistando AppleCare, invece con l’introduzione della nuova Apple TV 4K 2021 con processore Apple A12 e nuovo telecomando per la prima volta la multinazionale di Cupertino rende disponibile AppleCare+.

Ricordiamo che la nuova Apple TV 4K 2021 si potrà ordinare dal 30 aprile con disponibilità dalla seconda metà di maggio. In fase di acquisto è possibile scegliere il modello da 32GB a 199 euro oppure da 64GB a 219 euro, infine scegliere se abbinare l’estensione di garanzia AppleCare+ al prezzo di 29 euro.

Chi compra Apple TV 4K 2021 con AppleCAre+ ottiene fino a tre anni di assistenza tecnica e anche la copertura di due danni accidentali, da questa pagina di Apple Store online. Con l’estensione precedente AppleCare erano inclusi solamente due anni di copertura e nessuna copertura per danni accidentali, quindi si tratta di un miglioramento su tutti i fronti. Vale la pena rilevare che l’estensione di garanzia AppleCare+ può essere acquistata non solo per la nuova Apple TV 4K 2021, ma anche per il modello precedente.

Per tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Apple TV 4K 2021 con nuovo telecomando è possibile consultare questo articolo, invece per il bilanciamento del colore in abbinamento a iPhone si parte da qui.

