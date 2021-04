Tidal è ora disponibile sui TV LG sul mercato dal 2018

L’app TIDAL arriva sui TV LG. tramite l’apposito store LG Content Store, offrendo supporto Dolby Atmos, e naturalmente una vasta selezione di canzoni in formato Lossless Hi-Fi Sound, oltre ad una grande varietà di video.

L’annuncio arriva in via ufficiale da LG: TIDAL, piattaforma globale di streaming per musica e intrattenimento, è ora disponibile sui propri Smart TV tramite LG Content Store in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Nel dettaglio, l’app è compatibile con tutti i modelli di TV dal 2018 al 2021 che utilizzano le versioni di WebOS da 4.0 a 6.0.

Ovviamente, anche sulle TV LG TIDAL non rinuncia a quelle che sono le sua caratteristiche chiave che lo differenziano dalle altre piattaforme di streaming audio. In particolare, si tratta dell’app di riferimento per la musica con audio lossless, oltre al Dolby Atmos attraverso il servizio Hi-Fi della piattaforma, dove non mancano neppure video musicali, film, documentari e altro ancora, sempre in alta definizione.

TIDAL offre audio Master Quality Authenticated (MQA)per riprodurre tutte le sfumature e il dinamismo della registrazione originale. Ad oggi, il catalogo vanta oltre 70 milioni di tracce di tutti i generi e di 250.000 video in alta qualità senza pubblicità, così come funzionalità di skip illimitati, piani offline, stazioni radio Artist e Track e la ricerca intuitiva.

Al momento del lancio, i clienti di LG potranno godere di un ampio catalogo di canzoni e album disponibili in Dolby Atmos, che include notevoli successi come 7 Rings di Ariana Grande, After Hours dei The Weeknd’s, il duetto di Shawn Mendes e Camila Cabello Señorita oltre a oltre 50 playlist personalizzate che comprendono una grande varietà di generi.

Ricordiamo che LG è uno dei primi produttori di TV a supportare Dolby Atmos, così da poter fornire esperienze audio più realistiche, oltre che più dinamiche possibili.

Per tutto quello che c’è da sapere su Apple Music e Spotify si parte dai rispettivi collegamenti. Ricordiamo che sia Spotify che Amazon Music hanno lanciato versioni HD per l’ascolto della musica in streaming in alta qualità.