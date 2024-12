Apple TV Plus gratis per pochi giorni a inizio gennaio

Pubblicità

Apple TV+ sarà accessibile gratuitamente nel weekend dal 4 al 5 gennaio 2025 per gli utenti in tutto il mondo, disponibile su qualsiasi dispositivo sul quale il servizio è disponibile.

A comunicarlo è Apple in un comunicato, spiegando che per l’accesso ai contenuti basterà disporre di un Apple ID (se non avete un Apple ID, qui vi spieghiamo cos’è e come crearne uno gratis).

«Date il via al 2025 con lo streaming delle acclamate serie Apple Original», scrive Cupertino, «incluse le vibranti nuove stagioni di “Silo”, “Shrinking” e “Bad Sisters”, il tortuoso e coinvolgente “Presunto innocente”, i candidati ai Golden Globe “Slow Horses” e “Disclaimer” e serie pluripremiate quali “The Morning Show” e “Ted Lasso”. Apple suggerisce di mettersi al passo con titoli quali “Severance” prima del debutto della seconda stagione, di rimanere a bocca aperta con serie di fantascienza quali “Dark Matter,” “For All Mankind” e “Foundation”, scoprire titoli per tutta la famiglia quali “Fly Me to the Moon” e “The Family Plan”, successi ricchi di azione quali “Wolfs” e “The Instigators”.

This weekend, see for yourself. Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms — Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024

