Apple, un banner sulla home page per aiutare le famiglie ucraine

Apple ha semplificato ai suoi utenti le modalità con le quali è possibile effettuare donazioni per l’Ucraina tramite l’UNICEF, aggiungendo un banner nella parte superiore della home page del suo sito web, con un link che rimanda ad iTunes e da dove è possibile effettuare donazioni da 5€ a 150€ per aiutare le famiglie colpite dalla crisi in Ucraina.

Apple spiega che l’importo che si desidera donare verrà interamente trasferito a UNICEF USA a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi in Ucraina.

La Mela ha già adottato varie misure in risposta al conflitto tra Russia e Ucraina, incluso lo stop alle vendite di prodotti e servizi in Russia, e la rimozione delle app di RT News e Sputnik News dall’App Store, per evitare la diffusione di informazione propagandistica sul conflitto, allineandosi ad altri big del settore quali Google (che ha eliminato i canali YouTube dei due media affiliati allo stato russo per tutti i cittadini europei), Microsoft e Netflix che, non solo ha rifiutato di trasmettere i venti canali della imposti dal governo russo, ma ha anche sospeso tutte le nuove produzioni nel Paese.

«Siamo profondamente preoccupati per l’invasione russa dell’Ucraina e siamo al fianco di tutte le persone che stanno soffrendo a causa delle violenze – ha dichiarato negli scorsi giorni Tim Cook -. Stiamo sostenendo gli sforzi umanitari, fornendo aiuto per la crisi dei rifugiati in corso e facendo tutto il possibile per sostenere i nostri team nella regione».

