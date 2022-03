Come verificare la risoluzione supportata da Netflix sul nostro computer

Molti film e serie TV su Netflix sono disponibili per la visione in alta definizione HD o Ultra HD a patto che il dispositivo usato supporti tali risoluzioni e la velocità di connessione sia pari ad almeno 5 megabit al secondo (ancora maggiore per contenuti di qualità superiore).

Come verificare la risoluzione supportata

Un modo semplice per verificare la risoluzione supporta da Netflix dal computer è questo:

Aprite Netflix Nella sezione ricerca (l’icona con la lente d’ingrandimento) cercate “Test patterns” Appare una raccolta di pattern video organizzata per risoluzione e frame rate.

Potete riprodurre i vari pattern per verificare le varie risoluzioni supportate e capire se effettivamente siamo in grado di guardare contenuti a risoluzione 4K Ultra HD. Nella immagine che alleghiamo vediamo la dicitura 1920 x 1080p, ovvero Full HD; se vediamo la dicitura 3840 x 2160 pixel, vuol dire che possiamo guardare i contenuti Netflix alla più alta risoluzione possibile.

In alternativa, è possibile riprodurre un qualunque contenuto (un film) e premere la combinazione di tastiera Ctrl+Alt+Shift+D (su PC) o Ctrl+Option+Shift+D (su Mac) per visualizzare un elenco di dettagli che comprende anche la risoluzione supportata in quel momento (tenete presente che, con alcune connessioni, sono necessari alcuni secondi affinché lo streaming di contenuti 4K sia effettivamente caricato). Ovviamente il contenuto in questione deve essere prodotto alla massima risoluzione possibile (contenuti non recenti potrebbero ovviamente non essere disponibili alla massima risoluzione possibile).

Hardware corretto per riprodurre contenuti Ultra HD

Per riprodurre contenuti 4K con Netflix serve l’hardware corretto. Per quanto riguarda i PC con Windows serve un display 4K @60Hz con supporto HDCP 2.2 (se esterno); per la grafica integrata serve una CPU Intel di 7a generazione o seguente o una AMD Ryzen; per la grafica dedicata serve una AMD RX 400 o seguente, oppure una GPU Nvidia con determinate specifiche minime, e una connessione internet stabile da 25 Mbps o superiore.

Su Mac i requisiti sono simili ma serve un Mac con processore Apple o chip di sicurezza Apple T2, macOS Big Sur 11.0 o seguenti. Netflix in formato HDR (High Dynamic Range) su Mac è utilizzabile sui modelli compatibili con display HDR (MacBook Air e Pro 2018 o seguenti, iMac 2020 e seguenti, Mac Pro, Mac mini 2018 e seguenti, Mac Pro 2019). Su Windows, il formato HDR è supportato con Windows 10 e Windows 11 e monitor compatibili.

Con la maggiorparte dei browser, su Mac Netflix limita la risoluzione a 720p; con Safari è supportata la risoluzione fino a 1080p su macOS 10.11 fino alla versione 10.15 e fino a 4K su macOS 11.0 o versioni successive.

Tenuto conto di quanto accennato, per avere la massima risoluzione a volte è necessario tenere conto di altri fattori:

La necessità di usare cavi HDMI ad alta velocità (per trasportare segnali audio e video di qualità), come HDMI 1.4 o seguenti.

Se si usano computer con più monitor contemporaneamente, questi devono supportare i requisiti minimi di Netflix, altrimenti potrebbe essere necessario scollegare quello che non supporta determinate risoluzioni

Se sfruttate adattatori HDMI (es. da USB-C a HDMI), assicuratevi che questi supportino risoluzioni [email protected]; alcuni di questi supportano al massimo l’uscita a 30 Hz e quindi questo refresh rate.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone. Partite da questa pagina.