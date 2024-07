Apple, uno spot per sottolineare il rispetto della privacy di Safari

Pubblicità

Apple ha diffuso uno spot per sottolineare il rispetto della privacy di Safari. Il filmato, disponibile su YouTube, dura poco meno di due minuti ed ambientato in una sorta di distopia, una realtà immaginaria nel quale uccelli a forma di telecamera controllano tutto quello che gli utenti guardano sui loro telefoni.

Per accompagnare il video, gli sviluppatori del WebKit (il “motore” di Safari) evidenziando con un lungo articolo sul blog dedicato diverse tecniche messe in atto per proteggere la privacy degli utenti negli ultimi anni, ricordando che Safari è stato il primo browser importante a integrare la funzionalità di Navigazione Privata quasi 20 anni addietro, e che questa funzione continua a migliorare anno dopo anno (ora la modalità “Navigazione privata” blocca le finestre private quando non sono in uso, impedisce del tutto il caricamento dei tracker conosciuti sulle pagine, ed elimina i codici di tracciamento aggiunti agli URL.

Safari permette di rimuovere e bloccare i dati che i siti web possono utilizzare per monitorare l’attività durante la navigazione, è possibile bloccare il tracciamento cross-site (eliminando periodicamente dati che potrebbero essere usate da alcuni siti per identificarci), nascondere il proprio indirizzo IP per fermare i tracker, mostrare avvisi di siti web fraudolenti e molto altro ancora.