Startup finanziata da Bill Gates produce burro usando solo CO2 e acqua

Pubblicità

Una startup californiana finanziata da Bill Gates propone un burro “ricco e denso” usando esclusivamente idrogeno solforato e anidride carbonica, e sta anche studiando nuove alternative ai derivati del latte.

Lo riferisce New Atlas spiegando che Savor (questo il nome della startup), sfrutta un processo termochimico per creare un grasso simile a quello animale, indicato come privo di impatto ambientale e dire addio a simile problematiche causate dall’industria lattiero-casearia e dalle alternative a base vegetale.

“Sono partiti tenendo conto che tutti i grassi sono costituiti da catene di atomi di carbonio e idrogeno”, scrive il co-fondatore di Microsoft. “Hanno quindi deciso di creare le stesse catene di carbonio e idrogeno, senza coinvolgere animali o piante. Alla fine hanno sviluppato un procedimento che prevede di prelevare anidride carbonica dall’aria e idrogeno dall’acqua, riscalda questi elementi e li ossida per attivare la separazione degli acidi grassi e arrivare alla formazione del grasso”.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Sustainability. “L’idea di passare a grassi e oli realizzati in laboratorio può sembrare strana di primo acchito”, spiega ancora Gates, “ma la capacità di ridurre in maniera significativa l’impatto ambientale è immensa”. “Sfruttando procedure e tecnologie collaudate, possiamo avvicinarci al raggiungimento dei nostri obiettivi climatici”. Il burro di Savor è indicato come un prodotto facile da produrre, anche su larga scala; bisognerà ad ogni modo convincere le persone a sostituire il burro tradizionale e altri prodotti lattiero-caseari per passare a cibi “sperimentali”, quella che è vista come una sfida non di poco conto per l’enorme diffidenza verso tutto ciò he riguarda le novità nel settore alimentare.

Gates spera che l’idea porti a qualcosa di più che all’avvio di conversazione su determinate questioni. “Il procedimento previsto non rilascia alcun gas serra, non sfrutta terreni agricoli, e richiede un millesimo dell’acqua necessaria con l’agricoltura tradizionale”. “Ancora più importante”, aggiunge Gates, “ha un sapore ottimo, come quello vero, perché dal punto di vista chimico è esattamente quello”.