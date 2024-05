Apple Vision Pro si aggiudica il prestigioso Black Pencil design award

Pubblicità

Il Black Pencil, importante premio che ogni anno viene assegnato in occasione dei Design and Art Direction awards (D&AD) ai migliori designer del mondo, ha premiato Apple Vision Pro con il più alto riconoscimento nell’ambito di una cerimonia alla quale ha partecipato Alan Dye, designer di Apple.

A Apple sono stati assegnati altri premi in occasione dei D&AD awards molte altre volte: per il primo iPhone, per gli iMac e anche per il suo sito web. Quest’anno il Vision Pro ha ottenuto la Black Pencil nella categoria Digital Design and Connected Experiences, e una Graphite Pencil per la XR.

“Siamo onorati che visionOS sia stato insignito della prestigiosa Black Pencil dei D&AD per il Digital Design”, ha dichiarato Alan Dye – Vice President of Human Interface Design di Apple – al magazine dezeen. “La nuova era del computing, ridefinirà il mondo di relazionarci e creare, e questo premio è una testimonianza alla stretta integrazione e cura, che i team design studio e engineering di Apple hanno investito nella creazione di un’esperienza davvero magica”.

“In Apple”, ha continuato Dye, “il design svolge un ruolo cruciale, nel definendo non solo l’aspetto dei prodotti ma, ancora più importante, come funzionano”. E ancora: “Il nostro obiettivo è sempre stato creare intuitive esperienze-utente sfumando i confini tra hardware e software, e re-immaginare come gli utenti interagiscono con la tecnologia”. “visionOS è un potente esempio di questi princìpi in azione”, ha spiegato ancora Dye. “Progettato da zero, offre una interfaccia del tutto nuova, controllabile da occhi, mani e voce, tutto progettato per offrire esperienze spaziali che fondono perfettamente contenuti digitali e mondo fisico”.

“Questa nuova era del computing, ridefinirà come interagiamo e creiamo”, conclude Dye, “e questo premio è una testimonianza alla stretta integrazione e cura sulla quale i team degli studio di design e engineering in Apple hanno investito, creando un’esperienza davvero magica”.

Nelle indicazioni delle motivazioni per l’assegnazione delle Black Pencil e Graphite Pencil, D&D spiega che il visore e visionOS “offrono nuovi modi di interagire con la tecnologia e con il mondo mediante lo spatial computing”. Si evidenziando ancora: “Anni di lavoro per la creazione”, e “una piattaforma ricca di innovazioni tecnologiche possibili grazie alla stretta integrazione ottenuta dai team design e engineering tra hardware e software”.

In alcune nazioni europee Vision Pro dovrebbe arrivare a breve.