Baseus H17 cuffiette con filo stile AirPods a soli 3 €

Siamo nel 2024 e l’auricolare wireless è ormai una costante, ma ci sono ancora diverse situazioni in cui una normalissima cuffietta con filo può fare davvero comodo. In tal caso sappiate che grazie ad un’offerta attualmente in corso potete comprare le Baseus H17 che sono ottime per più di una ragione.

La caratteristica che più balza all’occhio è la forma, che richiama fortemente il design degli AirPods di Apple. Ma c’è il filo, come era con gli EarPods di Apple (per chi li ricorda). Perciò uniscono il meglio di questi due mondi, ovvero la comodità data dall’indossarli con quella di poterli collegare tramite cavo e quindi non essere vincolati da una batteria che si può scaricare da un momento all’altro.

Certo è che non si possono usare con i telefoni o quei dispositivi che non hanno una presa jack audio da 3,5 mm ma dove questa è presente allora possono rendere l’ascolto audio in cuffia davvero pratico.

Costruttivamente sono ottimi perché hanno un robusto cavo con guaina in TPE, e usano driver da 14 mm che promettono una buona qualità audio.

Lungo il cavo c’è poi il telecomando tramite cui, in base al pulsante cliccato e al modo in cui lo si clicca, si possono controllare diverse funzioni. Non solo regolare il volume ma anche mettere in pausa o far ripartire la musica, saltare tra le tracce.

Oppure richiamare l’assistente vocale, o se qualcuno ci sta telefonando, rispondere e poi riagganciare, o rifiutare direttamente la chiamata senza mai toccare lo smartphone. A tal proposito va infatti concluso dicendo che sono dotate anche di microfono per poter far tutto questo senza rinunciare alla qualità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 9 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere intorno ai 3 €.

L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte

