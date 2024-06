iPhone pieghevole stupirà per lancio, design e prezzo

Pubblicità

Per quest’anno nulla da fare, ma verso la fine del 2025 arriverà il primo dispositivo pieghevole di Apple, un MacBook da ben 20.3” a cui seguirà finalmente il primo iPhone pieghevole nel 2026: secondo Jeff Pu, analista di Haitong International, arriverà non solo prima del previsto, ma anche con design completamente diverso dai principali concorrenti Samsung, infine con prezzo ancora più alto dei top di gamma Apple visti finora.

Tutti i principali marchi di smartphone hanno in catalogo uno o più dispositivi pieghevoli, per questa ragione spicca ancora di più l’assenza ingombrante di Apple. Ma come già visto in passato in altri settori e dispositivi, anche in questo caso Cupertino non ha fretta perché vuole essere certa di lanciare sul mercato uno smartphone con spessore ragionevole e nessun problema di pieghe o segni dove lo schermo è sottoposto a sforzi.

Per raggiungere lo scopo iPhone pieghevole non si aprirà a libro, perché sarà costruito con un unico grande schermo che avvolge fronte e retro del terminale. La maggior parte dei pieghevoli in circolazione necessitano invece di due schermi distinti: un display frontale e anche uno schermo più grande e pieghevole interno, una soluzione che aumenta spessore, peso e costi.

Invece con un solo grande schermo pieghevole esterno che avvolge quasi completamente lo chassis permette di ridurre componenti, spessore e peso. Questa soluzione permetterebbe anche ad Apple di introdurre un terminale senza fessure e interstizi tra le due parti dello chassis.

La soluzione di Apple per iPhone pieghevole del 2026 potrebbe somigliare a quella di Huawei per il terminale Mate Xs 2, mentre il primo MacBook pieghevole da 20,3” previsto nel 2025 sembra somiglierà in parte a Lenovo ThinkPad X1 Fold, sempre secondo Jeff Pu riportato da Phone Arena.

Per le primizie della tecnologia e soprattutto quelle marchiate Apple c’è da pagare, questo si sa, ma sembra che con MacBook e iPhone pieghevoli il colosso di Cupertino riuscirà a sorprenderci ancora con prezzi da categoria ultra high, quindi ancora più sostenuti di quanto visto finora.

