Apple vuole lo speciale di Natale con Mariah Carey anche per il 2021

Per il prossimo inverno aspettatevi uno speciale di Natale con Mariah Carey targato 2021 ancora più spettacolare. Lo spettacolo andato in onda quest’anno su Apple TV+ è stato infatti un successo, tanto che Apple pare stia già pensando di riproporne un altro per le prossime festività. Durante il periodo di festa lo spettacolo Mariah Carey’s Magical Christmas Special ha mantenuto la prima posizione nelle classifiche di oltre 100 paesi, il che sarebbe stato sufficiente per convincere la società di Cupertino a volerne un altro per il 2021.

Per la realizzazione di questo speciale disponibile in esclusiva per gli abbonati di Apple TV+, Apple pare abbia investito 4,9 milioni di dollari e secondo le indiscrezioni, visto il successone, potrebbe stanziarne ancora di più per produrre il sequel. Naturalmente la regina dell’evento sarà sempre Mariah Carey, che sebbene abbia debuttato quest’anno sulla piattaforma di Apple, non era comunque al suo primo speciale di Natale in assoluto, anche se quello creato per Apple è stato uno di quelli di maggior successo.

La storia dello spettacolo di quest’anno era enfatizzata dal fatto che il coronavirus ha destabilizzato tutto il mondo. E’ stato un anno difficile, motivo per cui – spiegava Apple nella breve descrizione che accompagnava lo speciale – «Di fronte a una crisi di allegria natalizia, il Polo Nord sa che c’è solo una persona che può salvare la situazione: la grande amica di Babbo Natale, Mariah Carey. La regina del Natale ci accompagna in un magico viaggio per salvare il Natale dopo un anno difficile: è uno spettacolo che solo lei poteva mettere in piedi, ed è sicura di riuscire a sollevare gli spiriti natalizi».

«Apple vuole assicurarsi la sua partecipazione anche per l’anno prossimo» riporta The Sun «Faranno tutto il possibile per realizzarlo. L’investimento è stato grande ma il prossimo anno potrebbe esserlo ancora di più: Apple conosce il valore di Mariah ed è disposta a spendere soldi per realizzare un sequel ancora migliore». Insomma, se l’anticipazione dice il vero, aspettatevi uno speciale di Natale con Mariah Carey anche nel 2021, con un cast ancora più grande e tanti effetti speciali. Naturalmente in esclusiva su Apple TV+.

