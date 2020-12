Il prototipo di Apple Watch è siglato Ultra Segreto

Ad oggi tutti conosciamo Apple Watch nella sua forma finale, sia per quel che concerne l’hardware, che per il software: nelle scorse ore sono emerse nuove immagini che mostrano quello che sembra essere un prototipo di Apple Watch, nascosto all’interno di un chassis piuttosto vistoso. Il dispositivo si mostra con quello che sembra essere un software interno completamente funzionante, e con impostazioni di sviluppo.

Le foto del prototipo di Apple Watch sono state scoperte dall’account Twitter Apple Demo. Il primo hardware è circondato da una custodia di sicurezza che nasconde l’aspetto del dispositivo. L’hardware è pre-Digital Crown, con solo due pulsanti sul lato sinistro e quello che sembra una sorta di pulsante home integrato nel case.

Prototype Apple Watch with Security Case runs an Internal Pre-WatchOS 1.0 build, complete with internal testing apps and development settings. It’s extremely amazing that something like this could still exist; without having been destroyed. #appleinternal pic.twitter.com/WDTWP0NpIp

— Apple Demo (@AppleDemoYT) December 27, 2020