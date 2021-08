Apple vuole migliorare la sicurezza della filiera produttiva

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha incontrato il Presidente Joe Biden per parlare di cybersicurezza. All’incontro hanno partecipato anche i dirigenti di altre aziende quali Microsoft, Google e Amazon.

L’incontro fa seguito al sempre maggiore numero di attacchi ransomware ad infrastrutture critiche, come ad esempio l’attacco a Colonial Pipeline – la compagnia che controlla la rete di oleodotti e che fornisce carburante a gran parte della costa orientale degli Stati Uniti – a JBS – il più grande fornitore di carne al mondo – o quelli di cloud provider quali Microsoft, SolarWinds e tutta una serie di altri incidenti di sicurezza ai danni di importanti infrastrutture.

Biden ha discusso con i CEO di varie aziende del mondo IT per capire in che modo il settore e il governo federale possano lavorare insieme per migliorare la cybersicurezza, limitando le possibilità di ransomware e altri cyberattacchi.

Apple ha riferito che lavorerà con i suoi fornitori adottando procedure che prevedono meccanismi a doppia autenticazione, migliorando la formazione legata alla sicurezza e le operazioni di risposta agli incidenti.

Google prevede un investimento di 10 miliardi di dollari nel corso dei prossimi cinque anni per rafforzare la cybesicurezza, e la formazione di 100.000 americani in campo tecnico con i suoi Career Certificate Program, programma d’istruzione professionale che permette ai dipendenti delle aziende di ottenere certificazioni legate a determinate competenze.

Microsoft si è impegnata a investire 20 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per strumenti di sicurezza più avanzati e a investire 150 milioni di dollari per aiutare le agenzie governative ad aggiornare i loro sistemi di sicurezza.

IBM prevede di formare nei prossimi tre anni oltre 150.000 persone con competenze nel campo della cybersicurezza, ed ha annunciato una soluzione di data storage specifica per infrastrutture critiche.

Amazon Web Services prevede di offrire ai titolari di account sistemi di autenticazione a fattori multipli per migliorare la sicurezza, e anche addestramento con il Security Awareness Training, corsi dedicati alla sicurezza informatica.

Nel corso dell’incontro, Biden ha chiesto ai vari dirigenti di contribuire a migliorare la cybersicurezza di infrastrutture critiche, esortandoli a formare grandi forze-lavoro dedicate alla cybersicurezza e determinare possibili miglioramenti nei rispettivi settori nei quali lavorano.

