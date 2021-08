Nuovo Apple Store in Cina nella provincia di Hunan

Apple si sta preparando all’apertura del primo negozio al dettaglio nella provincia di Hunan: Apple Changsha. Sul sito di Apple è comparsa, infatti, una pagina dedicata al nuovo retail e sono state condivise il 25 agosto 2021 le prime immagini su Twitter.

Non è stata annunciata una data ufficiale dell’apertura del negozio: non compare nemmeno nella pagina dedicata sul sito di Apple. L’apertura, però, potrebbe essere vicina. Grazie alle fotografie pubblicate su Twitter, infatti, in cui il negozio al dettaglio di Apple sembra essere pronto (con un cartellone che ne oscura l’interno).

Sul cartellone, protagonista assieme alla mela morsicata è la frase “La prima legge per aprire la tua mente è che non c’è nessuna legge. A Changsha (capoluogo della provincia dello Hunan, ndr.) è considerata una grande verità il non porre limiti al Reiki. Apple Changsha accoglie tutti i tipi di idee stravaganti per lasciar andare mani e piedi e uscire dal proprio mondo”.

Sul sito web di Apple, nella pagina dedicata ad Apple Changsha, è possibile scaricare sfondi per iPhone, iPad e Mac per celebrare l’apertura del negozio, il primo retail al dettaglio nella provincia di Hunan.

Intanto, nella città dove pare sia partito il coronavirus che nel giro di pochi mesi ha infettato tutto il mondo, sta per sorgere il primo Apple Store: presso il Wuhan International Plaza, il centro commerciale di Wuhan, Apple prevede di aprire il suo primo negozio al dettaglio entro il mese di settembre. In questo nostro articolo un approfondimento sul retail di Wuhan.

E, in India, proprio a causa della pandemia da Covid, il primo Apple Store che sarebbe dovuto arrivare entro il 2021, ritarderà la sua apertura. Un portavoce di Apple ha infatti spiegato ai microfoni del The Indian Express che il lancio sarà ritardato a causa della pandemia di coronavirus ancora in corso, che starebbe causando troppi imprevisti per poter aprire il negozio in sicurezza. Su questa pagina, la notizia sull’Apple Store di Mumbai nel dettaglio.

