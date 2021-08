In futuro iPhone e Apple Watch potrebbero controllarsi con un soffio

I proprietari di Apple Watch potrebbero un giorno controllarlo restando in silenzio e senza mani. Potrebbe, infatti, essere sufficiente soffiarci sù. Ecco il brevetto che descrive la novità.

L’Apple Watch offre già agli utenti molti modi per interagire: i controlli touch, la corona digitale e i pulsanti per parlare con Siri gestiscono praticamente tutte le funzioni del dispositivo.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui un utente potrebbe non essere in grado di gestire fisicamente il proprio Apple Watch con la mano libera, ad esempio quando si trasportano borse. Inoltre, nel caso in cui Apple Watch non si riattivi quando viene sollevato il polso, gli utenti devono al momento toccare lo schermo in qualche modo per risvegliarlo.

Per ovviare a questi limiti, un brevetto concesso martedì dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti intitolato “Rilevamento di eventi di esplosione e commutazione di modalità con un dispositivo elettronico”, Apple offre una soluzione ulteriore, mostrando come un Apple Watch, un iPhone o altro hardware potrebbe potenzialmente rilevare un utente che soffia sopra come una forma di input.

Se un utente ha le mani occupate, potrebbe effettivamente soffiare su un Apple Watch per interagire con quest’ultimo, per riattivare il dispositivo, così come per confermare un’azione, come rispondere a una telefonata in entrata.

Il brevetto descrive l’uso di un gruppo di sensori che rileverebbero il soffio, esposti all’esterno, ma al tempo stesso leggermente riparati all’interno dell’involucro. Ciò può includere l’uso di un sensore di pressione, che rileva un cambiamento del livello di pressione in una cavità causato dall’aria in movimento.

Il brevetto evidenzia come i soffi non dovrebbero essere singoli, ma due o più soffi, con limitazioni temporali applicate per confermare che i soffi provengano effettivamente dall’utente e non siano dovuti al vento.

I sensori di movimento potrebbero essere utilizzati di concerto con quello che rileva i soffi per consentire all’utente di navigare nell’interfaccia di Apple Watch senza usare la mano. Il brevetto ha come suo inventore Jiang Wang, ed è stato originariamente depositato il 30 marzo 2020.

Ricordiamo che Apple deposita numerose domande di brevetto su base settimanale, e che l’esistenza di un brevetto indica solo aree di interesse per Apple, ma non garantisce che l’idea arrivi in un futuro dispositivo.