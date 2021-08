Tim Cook e Satya Nadella incontreranno Joe Biden per parlare di cybersicurezza

I CEO di Apple, Microsoft e Amazon questa settimana hanno in programma un incontro alla Casa Bianca con il Presidente Joe Biden per discutere di come migliorare la cybersicurezza con il sempre maggiore incremento di attacchi informatici di tipo ransomware, minacce fonte sempre più di preoccupazione per le aziende in tutto il mondo.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che Tim Cook di Apple, Satya Nadella di Microsoft e Andy Jassy di Amazon, parteciperanno a un incontro previsto mercoledì 25 agosto.

I dirigenti in questione, dovrebbero discutere di possibili azioni da intraprendere per la protezione di infrastrutture critiche, incluse entità del settore bancario, servizi energetici e idrici, per migliorare la cybersicurezza e metodi per ridurre rischi legati alla filiera.

All’incontro sono stati invitati anche i CEO di Google, IBM, Southern Company (holding di gas ed energia elettrica) e JPMorgan Chase & Co. (multinazionale di servizi finanziari).

Come accennato, l’incontro è nato dall’esigenza di studiare come arginare i sempre maggiori attacchi informatici ad infrastrutture critiche e ad aziende varie, colpite da ransomware che paralizzano i sistemi bloccandoli.

Il ransomware si è notevolmente evoluto negli ultimi anni e solo nel secondo trimestre 2021, secondo i dati di Digital Shadows (azienda specializzata in sicurezza) 740 aziende sono state sono state colpite da questo tipo di attacchi, il 47% in più rispetto ai primi tre mesi dell’anno.

Tra i casi più eclatanti, quello che ha colpito Colonial Pipeline, la compagnia che controlla la rete di oleodotti e che fornisce carburante a gran parte della costa orientale degli Stati Uniti, e che ha causato ritardi nella fornitura di carburante lungo la costa orientale, portando – tra le altre cose- anche a un aumento del 4% del prezzo della benzina.