Apple Watch 10 diventerà un po’ Ultra per il decimo anniversario

La notizia circola dal 2023 quindi è tutt’altro che fresca, ma ora anche l’analista considerato (quasi) infallibile Ming Chi Kuo conferma che il prossimo Apple Watch 10 in arrivo questo autunno, che secondo alcuni potrebbe però chiamarsi Apple Watch X, offrirà un design totalmente rivisto o quasi, con spessore molto più contenuto e anche chassis e schermo più grandi.

Ora che Apple ha abbracciato la regola dei dispositivi super sottili, dopo iPad Pro M4, il prossimo in canna sembra proprio essere Apple Watch 10 oppure X, o quale sarà il nome definitivo scelto da Cupertino. I cambiamenti faranno somigliare un po’ Apple Watch al modello Ultra più costoso, se non altro per dimensioni e display.

Secondo Kuo infatti i modelli attuali con chassis da 41 mm diventeranno da 45 mm, mentre quelli da 45 mm passeranno a 49 mm, le stesse dimensioni della cassa di Ultra. Anche se il report non indica misure esatte per le diagonali del display, nel modello più grande standard l’area risulterebbe simile a quella di Ultra.

Risulta confermato anche lo spessore sensibilmente più ridotto: nel 2023 Gurman indicava il 10 o 15% in meno rispetto ad Apple Watch 9 di allora, mentre Kuo purtroppo non offre precisazioni al riguardo. Gli altri dettagli riguardano produzione e fornitura della società BLT che in precedenza aveva fornito macchinari per la stampa 3D degli chassis di Apple Watch per i test di Apple.

Ora che la tecnologia è stata perfezionata e adattata alla produzione BLT diventerà fornitore di di Apple producendo direttamente componenti di Apple Watch stampati in 3D.

Infine c’è anche una aggiornamento per Apple Watch Ultra 3: finora l’analista aveva escluso l’arrivo di un modello di terza generazione quest’anno, ora invece indica che arriverà anche se con novità poche o nulle. Unica eccezione potrebbe essere il colore: forse arriverà l’accattivante versione in nero, ma solo se la resa di produzione riuscirà a raggiungere le aspettative di Apple.

