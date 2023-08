Apple Watch X sarà rivoluzionario, ma non trattenete il respiro nell’attesa

Un nuovo Apple Watch sta arrivando, è Apple Watch 9. Ma se avete uno dei modelli più recenti una saggia decisione sarebbe attendere il momento in cui Apple metterà sul mercato lo smartwatch del decimo anniversario. Il consiglio arriva da Mark Gurman nella sua consueta newsletter domenicale, PowerOn.

Il giornalista di Bloomberg, solitamente la più affidabile delle fonti quanto si tratta di guardare al futuro della Mela (oltre a presentare le specifiche dei processori M3), disegna un profilo del modello che potremmo vedere dopo il modesto (dal punto di vista delle novità) Apple Watch 9: un cassa più sottile e un sistema di aggancio magnetico.

L’attacco magnetico al posto di quello a slitta in uso oggi potrebbe essere, in particolare, decisivo anche sul piano funzionale. Il sistema adottato fin dalle origini di Apple Watch è infatti particolarmente comodo e ha il vantaggio di avere mantenuto compatibili i cinturini presentati fin dall’annuncio di Apple Watch ma nello stesso tempo è ingombrante e reclama spazio che potrebbe essere usato per una batteria più grande o altre componenti.

Gurman dice, però, di non essere certo che l’aggancio magnetico possa arrivare con Apple Watch del decimo anniversario; gli ingegneri della Mela lo studiano da molto tempo senza avere mai fatto un passo per la sua adozione pratica.

Altre innovazioni del nuovo modello potrebbe essere lo schermo MicroLed (una tecnologia differente dai MiniLed di iPadm 12,9”) che offre una superiore luminosità e colori più definiti degli attuali OLED, nel contesto di una strategia che porterà il MicroLed su ogni dispositivo e un misuratore di pressione arteriosa,

Per quanto riguarda la data di lancio dell’Apple Watch del decimo anniversario, Gurman si dice incerto. Da diversi anni l’evoluzione di Apple Watch sta frenando (basti pensare che Apple Watch 7 è un Apple Watch 6 con schermo un po’ più grande e Apple Watch 8 un Apple Watch 7 che misura della temperatura per calcolare con più precisione il ciclo di fertilità femminile) e non è da escludere che in futuro Cupertino decida di allineare la strategia di aggiornamento di Apple Watch a quella di iPad che ormai si rinnova ogni 18 mesi.

Tecnicamente, quindi, potrebbe anche accadere che nel 2024 non ci sia nessun Apple Watch e che Apple Watch X debutti nel 2025, anno dell’effettiva immissione sul mercato dello Smart Watch che pure venne annunciato nel 2014.