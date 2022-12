Apple Watch 3 si compra ricondizionato ma non dovreste comprarlo

In alcuni paesi Apple vende ancora gli Apple Watch Serie 3 ricondizionati, ma anche tra gli usati ne circolano diversi perfino alle nostre latitudini; tuttavia col 2023 dietro l’angolo, acquistarne uno adesso è del tutto privo di senso e per più di una ragione.

Sulle spalle ha già 5 anni

L’Apple Watch 3 è stato annunciato nel 2017 ed è rimasto in vendita presso i negozi ufficiali fino all’inizio di quest’anno come opzione economica. Ultimamente questa sua longevità è stata spesso oggetto di battute e meme e, nonostante la recente interruzione alla vendita, c’è chi lo tiene ancora in considerazione come possibile acquisto per un regalo di Natale, ma come dicevamo sarebbe meglio evitare.

Prezzi e tecnologie fuori misura

Per tornare al discorso iniziale, nella sezione dei ricondizionati, negli Stati Uniti Apple vende ancora l’Apple Watch Serie 3 con cassa in acciaio inossidabile a 369 $, ovvero 230 $ in meno rispetto al prezzo iniziale. Il punto però è che a partire dal 2022, comprarne uno non è più cosa saggia perché questa serie non riceverà più aggiornamenti al software. Non solo: oltre al design obsoleto, manca delle più recenti funzioni dedicate alla salute, la batteria dura poco e le prestazioni sono ormai del tutto surclassate dai nuovi modelli.

A quel prezzo per altro è più costoso dell’Apple Watch SE 2022 che trovate in sconto a 249 € e che offre funzioni notevolmente migliori e più avanzate.

Cosa è meglio comprare oggi

È pur vero che i ricondizionati sono comunque un buon regalo dell’ultimo minuto, specie se non c’è tempo per ordinare il nuovo o se si vuole risparmiare un po’ di soldi, ma a quel punto conviene volgere lo sguardo su altri modelli di Apple Watch che in quest’ottica hanno più senso, come i ricondizionati della Serie 5 in vendita a partire da 319 € o quelli della Serie 7 scontati a partire da 399 €.

Ad ogni modo vi lasciamo alla nostra guida agli acquisti dove prendiamo in esame tutti i vari modelli attualmente esistenti e in commercio.