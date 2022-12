Lo Zimbabwe ha vietato l’esportazione di litio grezzo dai suoi impianti minerari, minerale fondamentale- tra le altre cose – per la produzione delle batterie nei veicoli elettrici.

Le esportazioni di questo minerale disponibile nell’Africa meridionale contribuiscono al prodotto interno lordo dello Stato dell’Africa meridionale per il 16 per cento.

Il 20 dicembre il Ministero delle miniere e dello sviluppo minerario ha diffuso una circolare (qui i dettagli) nell’ambito del controllo delle esportazioni che mira a garantire la visione del Presidente che punta a “una economia a reddito medio-alto per la nazione”, sfruttando le materie prime di cui dispone per stimolare la crescita, con una filiera che non dovrebbe limitarsi solo all’estrazione ma comprendere anche la raffinazione e la produzione di batterie, in altre parole attività a valore aggiunto.

Il governo afferma di avere perso 1,8 miliardi di dollari di proventi della attività nel settore minerario a causa del contrabbando e dell’esternalizzazione in Sudafrica e negli Emirati Arabi Uniti.

“Se continuiamo a esportare litio grezzo non andremo da nessuna parte”, ha dichiarato il

vice ministro delle miniere dello Zimbabwe, Polite Kambamura. Le restrizioni sull’esportazioni del litio sarebbero state a suo dire state predisposte “in buona fede, per il bene dell’industria”.

Con la continua forte domanda a livello internazionale, si prevede che lo Stato dell’Africa meridionale diventerà uno dei più grandi esportatori di litio al mondo; il governo mira a soddisfare il 20% delle richieste mondiali sfruttando appieno le risorse nazionali. Secondo i dati della London School of Economics, le esportazioni di minerali rappresentano il 60% dei proventi dalle esportazioni dello Zimbabwe, e il comparto minerario contribuisce al 16% del suo PIL.

Nelo Zimbabwe sono presenti le miniere di litio più grandi di tutta l’Africa; è stato calcolato che quella di Bikita, la più importante, vanta riserve per 10,8 milioni di tonnellate.