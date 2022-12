Lo scanner 3D CR-Scan Lizard è in offerta con un codice

Se avete una stampante 3D allora non dovreste farvi scappare l’offerta su CR-Scan Lizard, uno scanner che vi permette di portare le vostre stampe ad un livello superiore: è infatti in grado di trasformare gli oggetti del mondo reale in modelli 3D da elaborare al computer e poi ristampare in un click.

A cosa serve

Immaginate di aver rotto il manico della caffettiera, la maniglia di un armadio, il coperchio di una scatola o un qualsiasi altro pezzettino di plastica di forma particolare: acquistando il pezzo di ricambio in negozio probabilmente vi costerebbe troppo per quel che effettivamente vale.

Chi possiede una stampante 3D in questi casi può ridisegnare l’oggetto desiderato e poi stamparselo in casa, in modo da sostituire le parti danneggiate a costo irrisorio. Non tutti però sono abili coi programmi di modellazione 3D e spesso bisogna perderci dietro delle ore soltanto per modellare grossolanamente l’oggetto desiderato.

In tal caso diventa particolarmente utile uno scanner 3D come il CR-Scan Lizard in offerta: si fa girare intorno all’oggetto da ricreare e in pochi istanti il modello 3D è pronto sullo schermo per essere modificato e poi stampato.

Ovviamente si può usare anche per altro, ad esempio si potrebbero stampare le statuette di un gioco da tavolo (o magari degli scacchi) sostituendo la testa originaria con la propria.

Caratteristiche tecniche di CR-Scan Lizard

Nel caso di CR-Scan Lizard parliamo di uno scanner di altissima qualità, con una precisione di 0,05 millimetri e la capacità di scansionare oggetti anche molto piccoli, a partire da 15 mm, quindi potrebbe usarlo anche un’odontoiatra (per dire) per la realizzazione dei prototipi di denti e capsule.

Usa gli infrarossi – che non sono pericolosi per gli occhi – ed è alla portata di tutti. Creare una scansione è praticamente come girare un video: si gira intorno all’oggetto (oppure si usa la base circolare che ruota automaticamente in modo da facilitare la creazione del modello 3D di oggetti complessi) e al resto pensano gli algoritmi AI, che ricompongono l’immagine senza bisogno di usare marcatori o altro.

Può anche scansionare oggetti neri e con ottime prestazioni anche in pieno Sole – spiega il produttore – grazie al sistema di telecamere binoculari combinate ad un sistema ottico multispettrale che migliora notevolmente l’adattabilità alla luce e si può accoppiare perfino ad uno smartphone per applicare i colori al modello in fase di acquisizione (il file viene esportato in OBJ).

Il software da usare al computer è CR Studio 2.0 che, in questa versione, usa una nuova interfaccia che rende tutto molto più agevole. E’ compatibile con Windows 10 e successivi e con macOS 11 e successivi, e funziona anche sui Mac con processore M1.

La promozione

Generalmente questo tipos di macchine è molto costoso, ma con l’offerta attuale il CR-Scan Lizard, che già è tra i più economici, viene a costare ancora meno: invece di 759 € ve lo potete portare a casa per 645,15 € usando il codice LizardScan in fase di acquisto. Lo potete comprare sullo store di Creality oppure su 3DPrima.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.