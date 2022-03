Per Kuo Apple Watch Serie 3 morirà quest’anno

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo Apple Watch Serie 3 avrebbe i giorni contati: lo smartwatch, ormai rilasciato cinque anni fa, è da allora prodotto e commercializzato da Cupertino come versione più economica, ma potrebbe essere definitivamente mandato in pensione nel terzo trimestre del 2022.

Apple Watch Series 3 è sopravvissuto in questi ultimi anni, al fianco di Apple Watch SE, e agli smartphone top di gamma presentati di anno in anno. Sicuramente questo smartwatch ha beneficiato del prezzo accessibile, che lo ha reso tra i preferiti dell’utenza, a fronte di funzionalità certamente interessanti.

Adesso, sembra che il prodotto potrebbe essere interrotto, considerando che la sua potenza di calcolo potrebbe non essere più in grado di soddisfare i requisiti del nuovo watchOS.

Apple presenterà watchOS 9 durante il WWDC22, che deve ancora essere annunciato. Non solo, i rapporti suggeriscono che Apple svelerà tre nuovi orologi quest’anno: Apple Watch Series 8, un Apple Watch SE di seconda generazione e una versione sportiva di Apple Watch con una finitura robusta. In questo panorama, in effetti, Apple Watch Serie 3 non avrebbe più senso.

Apple Watch Series 8 dovrebbe aggiungere un sensore di temperatura corporea, consentendo un monitoraggio aggiuntivo della salute e del fitness. La voce di un orologio più robusto è interessante; l’anno scorso, Bloomberg ha affermato che il modello “Explorer” sarebbe caratterizzato da resistenza agli urti e un esterno protettivo simile a un orologio Casio G-Shock. Il dispositivo sarebbe ottimizzato per gli atleti di sport estremi, compresi escursionisti e scalatori.

Sebbene Apple probabilmente interromperà Apple Watch Series 3, gli utenti potrebbero comunque essere in grado di sfruttare Apple Fitness+ ancora per un po’, poiché l’azienda si assicura che gli utenti possano usufruire del suo servizio fitness con un Watch entry-level.

