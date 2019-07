Apple Watch 4 sconto “lui e lei”: prezzo da 369,99 (e pochi pezzi)

Al colonnello Bill Kilgore in Apocalypse Now piaceva l’odore del Napalm la mattina, alla stessa ora noi preferiamo “l’odore degli sconti” di Amazon, come quelli che il venditore on line ha lanciato oggi su un paio di Apple Watch 4 GPS.

Il modello con il maggior ribasso è un Apple Watch rosa con cassa da 40mm, perfetto per una donna, con cinturino loop color rosa sabbia. Costa solo 369,99 euro. Ha quindi uno sconto del 16%.

Se vi interessa la versione, più maschile, con cassa in color grigio siderale e cinturino loop nero, c’è un Apple Watch 4 GPS da 44mm che costa 399 euro (sconto del 16%). Ma qui se interessa lo sconto “lui e lei”, dovete sbrigarvi perché ci sono solo 9 pezzi disponibili.

Se poi volete dare Apple Watch anche a vostro… figlio. Che ne dite di un Apple Watch 3 a 279 euro? LO trovate in versione da 38mm in colore grigio siderale e bracciale sport.