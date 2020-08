Apple Watch 6 potrebbe avere l’antenna integrata nello schermo

Apple ha una soluzione originale ed efficace per potenziare la connettività wireless dei suoi dispositivi, in particolare in Apple Watch integrando una antenna nello schermo. Attualmente e fin dal primo smartwatch di Cupertino, dalla sua prima versione fino a quella attuale, l’antenna è una piccola componente a cui è riservato uno spazio limitato nello chassis dell’indossabile, sia nel bordo superiore che in quello inferiore intorno al sensore per il battito cardiaco.

In un brevetto del colosso di Cupertino viene descritta una soluzione alternativa in cui una griglia di tracce conduttive risulta ospitata direttamente nello strato dielettrico del display. Negli schemi allegati al brevetto vengono mostrate diverse implementazioni che occupano più o meno spazio, in ogni caso in questo modo risulta possibile costruire antenne con una maggiore superficie di quanto possibile finora, con miglioramenti nella ricezione.

Il documento illustra come gli ingegneri possono continuare a mantenere le funzioni principali del display, inclusa naturalmente la visualizzazione e anche il rilevamento dei comandi touch dell’utente, anche in presenza dell’antenna per le comunicazioni wireless integrata nei circuiti del display.

Trattandosi di un brevetto non è dato sapere se e quando Apple la implementerà, in ogni caso sono già circolate anticipazioni sul possibile miglioramento della connettività wireless in Apple Watch 6, la versione attesa in arrivo questo autunno.

Ma anche se il brevetto è completamente dedicato alla integrazione in Apple Watch di una antenna nello schermo, la stessa tecnologia e soluzione potrebbe essere impiegata dal colosso di Cupertino in altri dispositivi e prodotti, inclusi computer, monitor, iPhone, iPad e così via.

