Anche Amazon lancia Apple Watch 7

Oggi partono le vendite di Apple Watch 7 e, oltre che Apple, anche Amazon ha lanciato la possibilità di acquistarne uno.

Qualche giorno fa il grande rivenditore on line che è anche rivenditore autorizzato della Mela aveva preparato l’apposita vetrina ma cliccando sui differenti modelli non si otteneva l’accesso alla pagina che illustrava il modello specifico ma un messaggio di errore che dava il prodotto come non presente nel “catalogo” Amazon. Da ora però, quasi contemporaneamente con Apple ha messo il bottone “compra” anche se non tutti i modelli sono on line.

Ricordiamo che Apple Watch 7 è molto simile per le specifiche interne ad Apple Watch 6. Tra le differenze principali abbiamo un display Retina always-on quasi il 20% più ampio rispetto ai modelli precedenti, del 70% più luminoso e con bordi più sottili e uno chassis affinato (ora da 41mm e 45mm). Questo permette ad Apple di introdurre per la prima volta anche una tastiera QWERTY per digitare direttamente testo sullo schermo.

Tra le altre novità un cristallo frontale più spesso e robusto, una certificazione IPX6 per la polvere, la ricarica più veloce del 33%. Chi acquista un Apple Watch 7 ottiene anche la possibilità di scegliere tra nuovi colori del guscio (mezzanotte, galassia, verde e un nuovo blu) oltre al classico rosso. Sono ovviamente disponibili anche nuovi bracciali.

Al momento Amazon spiega che gli Apple Watch sono dati in uscita il 15, senza specificare quando saranno spediti. Ma se si ripeterà quel che è successo con il lancio di iPhone 13 e iPad mini di sesta generazione, l’invio sarà contestuale alla disponibilità reale nei negozi, quindi il giorno 15 ottobre con l’arrivo a casa di chi compra già sabato o domenica. L’unico punto interrogativo ruota intorno alle voci secondo le quali al momento Apple avrebbe pochissimi Apple Watch 7 disponibili con spedizioni a tempi lunghi già pochissimo dopo dall’apertura delle prenotazioni. In questo caso anche Amazon potrebbe avere le stesse difficoltà. Ma questo si potrà sapere solo venerdì, quando dovrebbero partire i primi pacchi con dentro gli Apple Watch di nuova generazione