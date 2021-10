Hyper Media Hub per iPad moltiplica le porte e non solo

In un colpo solo Hyper Media Hub moltiplica per 6 le porte di iPad Pro, iPad Air e iPad mini dotati di connettore USB-C e in più, per la prima volta in un hub di questo tipo, mette a disposizione un telecomando con tasti per i controlli multimediali.

I tablet e i computer portatili commercializzati nell’ultimo lustro hanno il vantaggio di offrire tantissima potenza e elevata portabilità, ma per poter riuscire in quest’ultimo intento devono per forza di cose sacrificare parte della loro produttività riducendo al minimo il numero di porte disponibili. Questo per la maggior parte dell’utilizzo che si può fare di un dispositivo del genere non è un problema, ma in qualche caso è necessario affiancargli un hub per poter espandere temporaneamente il numero di porte e consentire il collegamento di periferiche esterne che altrimenti non potrebbero essere utilizzate.

In quest’ottica è chiaro che di hub sul mercato ormai ne esistono a centinaia che per capacità, dimensioni e ingressi offerti, sono in grado di accontentare le esigenze di tutti. Tra questi però adesso se ne aggiunge uno piuttosto diverso perché aggiunge una funzione mai vista su un dispositivo di questo tipo: il telecomando multimediale. E’ di Hyper e si chiama Media Hub proprio perché oltre ad espandere le porte del dispositivo al quale si collega, aggiunge tre pulsanti che consentono di controllare la riproduzione audio e video attraverso un approccio fisico e manuale.

E’ progettato appositamente per iPad Pro e per gli iPad Air e il nuovo iPad mini che hanno in comune il profilo piatto della scocca, ma nulla vieta di accostarlo anche ai MacBook e agli altri dispositivi ai quali è possibile collegare la spina USB-C. Come dicevamo in apertura risulta particolarmente utile con quei dispositivi che dispongono di una sola porta USB-C perché occupando quest’unica presa in un sol colpo, nel caso specifico, ne aggiunge sei.

Innanzitutto, una porta USB-C con supporto alla tecnologia Power Delivery fino a 60 Watt per consentire di ricaricare il dispositivo senza dover togliere l’hub e che può eventualmente essere usata anche per lo scambio dei dati fino a 5 Gbps; poi, una porta HDMI 4K a 60 Hz per poter collegare un monitor esterno; una porta USB-A a 5 Gbps per il traferimento dei dati da e verso chiavette USB, dischi esterni e quant’altro; un alloggiamento di schede microSD; un alloggiamento di schede SD; una presa jack audio da 3,5 millimetri.

L’idea geniale di Hyper Media Hub, in vendita sul sito ufficiale a 99,99 dollari, come dicevamo è stata quella di integrare tre pulsanti fisici sulla facciata esterna tramite i quali è possibile riprodurre o mettere in pausa, ma anche avanzare e riavvolgere facilmente brani, video e podcast. In questo modo viene migliorata la produttività perché l’utente non sarà costretto a interrompere quel che sta facendo per richiamare il Centro di Controllo o l’app per poter eseguire una di queste operazioni.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPad mini di ultima generazione.