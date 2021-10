iPhone SE 5G, nuovi indizi puntano a primavera 2022

Il terzo iPhone della serie SE ci sarà: è l’ennesima conferma, questa volta proveniente dal blog giapponese Mac Otakara, secondo il quale il telefono sarà pronto per entrare in commercio entro la primavera del 2022. Questa serie cominciò quasi come un esperimento nel 2016, quando con esso il 21 marzo la multinazionale di Cupertino riportò per l’ultima volta sul mercato la scocca degli apprezzati iPhone 5 e 5s, contraddistinta da un design che abbiamo visto tornare lo scorso anno con la serie 12 di iPhone e da un fattore di forma maneggevole garantito dal compatto display da 4 pollici, accompagnata però dal processore e da altri componenti di ultima generazione.

Poi il nulla, lasciando quasi credere che l’esperimento fosse stato abbandonato. Questo fino allo scorso anno quando quattro anni dopo, per la precisione il 15 aprile 2020, venne annunciata la seconda generazione che metteva in campo la potenza degli iPhone 11 con il design di iPhone 8, l’ultimo dei telefoni Apple con schermo da 4,7 pollici senza tacca e col tasto Home. La forza di questi telefoni non è stata soltanto la dimensione, come ha ben capito poi Apple presentando la versione mini sia con la generazione 12 che con la più recente numero 13, quanto il prezzo che, grazie all’impiego di progetti “vecchi”, riusciva ad essere piuttosto contenuto.

Ad esempio iPhone SE 2 (2020) attualmente in commercio parte da 499 euro per la versione da 64 GB che, rispetto agli iPhone della serie 13, fatte le dovute proporzioni in termini di prestazioni, specifiche tecniche e caratteristiche, viene a costare almeno 300 euro in meno visto che il più economico è iPhone 13 mini parte da 839 euro. Quasi metà prezzo per un iPhone ancora oggi attuale e performante non è un’opzione da sottovalutare, specialmente per chi non cerca chissà quali funzioni ma allo stesso tempo desidera comunque mettersi in tasca un iPhone.

Il fatto che Apple stia quindi pensando di lanciare una terza versione di questo telefono non stupisce perché è l’unica opzione realmente economica che ha per conquistare questa specifica fetta di utenza e concorrere con i telefoni di fascia media presenti nei vari mercati. Come dicevamo non è la prima volta che se ne parla e questa ulteriore indicazione del lancio di iPhone SE 5G per la primavera del 2022 è realistica, anche perché lo posiziona nello stesso periodo in cui sono stati lanciati i due predecessori.

Queste indiscrezioni sostengono anche che sarà ancora una volta usata la scocca di iPhone 8 (probabilmente per l’ultima volta) e rispetto al suo predecessore in più offrirà principalmente la connettività 5G attraverso il modem Qualcomm Snapdragon X60 e il processore A15 Bionic, due delle componenti che oggi troviamo nella linea 13 di iPhone. La produzione dovrebbe iniziare a dicembre.

