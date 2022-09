Apple Watch 8 e Ultra, segnalati problemi al microfono

Il microfono di Apple Watch 8 e anche del nuovo primo modello Apple Watch Ultra smette inaspettatamente di funzionare, causando problemi per le app e le funzioni associate, come per esempio i comandi vocali di Siri, dettatura e trascrizione di Note, rilevamento e misurazione del rumore e altro ancora.

Le segnalazioni dei problemi sono pubblicate da alcuni utenti che possiedono Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra, sia sul forum di supporto di Apple che in altri canali dedicati, come quello di MacRumors, da cui riportiamo una foto pubblicata da un utente. In diversi casi, quando una app o una funzione tenta di usare il microfono integrato, l’indossabile mostra il messaggio di errore «Misurazione sospesa. L’app Rumore non è in grado di controllare i livelli audio quando Apple Watch è in Water Lock o mentre il microfono o l’altoparlante sono in uso».

Il problema con il microfono sembra persistere anche dopo aver installato il primo aggiornamento Apple a watchOS 9.0.1 rilasciato negli scorsi giorni, alla vigilia della commercializzazione di Apple Watch Ultra. La chiusura di tutte le app non sembra risolvere, mentre alcuni utenti riferiscono che tutto torna a funzionare correttamente dopo aver riavviato l’indossabile oppure dopo un reset completo, ma nemmeno questo è una risoluzione completa, perché il problema torna a manifestarsi.

Negli Stati Uniti per il momento gli addetti all’assistenza telefonica di Apple non sembrano offrire una soluzione e alcuni utenti hanno ottenuto la sostituzione del dispositivo. La buona notizia è che fin d’ora sembra possibile escludere un problema hardware. Infatti, indipendentemente dalle operazioni eseguite dall’utente, il problema al microfono può tornare a ripresentarsi, suggerendo così che possa trattarsi di un bug software, risolvibile con un prossimo aggiornamento da parte di Apple.

